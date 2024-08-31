Цимбал замінить Єзерського в тренерському штабі збірної України U-19

Колишній головний тренер Миная та ЮКСА Микола Цимбал працюватиме у збірній України U-19. Відомий фахівець стане асистентом головного тренера команди Дмитра Михайленка.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

За його інформацією, Цимбал у тренерському штабі Михайленка замінить Володимира Єзерського, який відтепер працюватиме зі збірною України U-21.

Оновлена юнацька збірна на початку вересня збереться на тренувальний збір. Як стало відомо Чемпіону, 6 та 9 вересня "синьо-жовті" проведуть товариські матчі проти команди Швейцарії.

Микола Цимбал — вихованець Кривбаса. Влітку 2019 року увійшов до тренерського штабу Миная, а згодом очолив клуб, який на той час виступав в Українській Прем'єр-лізі.

У 2022 році Микола Цимбал залишив Минай, отримавши роботу за кордоном — у другому дивізіоні Кіпру, де тренував ФК Іпсонас.

У сезоні-2023/24 був головним тренером команди-дебютанта професіонального футболу — ЮКСА. Під керівництвом 39-річного фахівця "хрестоносці" виграли срібні медалі в Другій лізі України та вибороли путівку до Першої ліги.