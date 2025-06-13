Збірна України виграла історичне золото на Олімпіаді серед лікарів

Збірна України з футболу (11Х11) виграла фінал Олімпійських ігор серед лікарів, який відбувся в іспанському Льорет-де-Мар.

У фіналі українська команда здолала Колумбію. Основний час завершився з рахунком 1:1, а у серії пенальті влучнішими були "синьо-жовті". Напередодні вони обіграли збірну Чилі.

Для української команди – це перше золото в історії.

Ще дві нагороди для України виборола футбольна команда 7х7, яка у фіналі поступилась Франції – 2:3.

44-і MEDIGAMES – World Medical and Health Games тривають з 7 до 14 червня та об’єднують медиків з різних країн світу в різних спортивних дисциплінах. Головний меседж олімпіади: спорт – це про здоров’я і заради здоров’я.