Українські арбітри працюватимуть на матчах Ліги конференцій

Дмитро Панчишин та Денис Шурман стануть головними арбітрами матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Про це йдеться на сайті турніру.

Зокрема, матч Сараєво (Боснія та Герцоговина) – Університатя Крайова (Румунія) судитиме бригада на чолі з Дмитром Панчишином. Асистентами будуть Олексій Миронов і Володимир Висоцький, а четвертим арбітром – Дмитро Кубряк. До слова, за румунський клуб виступають українці Павло Ісенко та Олександр Романчук.

На поєдинку Будучность (Чорногорія) – Мілсамі (Молдова) працюватиме бригада на чолі з Денисом Шурманом. Лайнсменами будуть Віктор Матяш і Віктор Нижник, а четвертим арбітром – Клим Заброда.

Будучность та Мілсамі гратимуть 23 липня, а Сараєво і Університатя – наступного дня, 24 липня.

Раніше українські арбітри працювали на матчах кваліфікації Ліги Чемпіонів.