Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи

Українська бригада арбітрів буде працювати на матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2024/25 між Марибором (Словенія) та Ботєв (Болгарія).

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром буде Віталій Романов. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертий арбітр — Клим Заброда.

Матч відбудеться 18 липня в Мариборі. Початок — о 21:15 за київським часом.

Нагадаємо, у кваліфікації Ліги Європи також бере участь криворізький Кривбас. Він розпочне свій шлях у третьому етапі ЛЄ. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 22 липня.

Раніше ми повідомляли, що Олексій Деревінський буде працювати на матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.