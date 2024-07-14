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Українські арбітри призначені на матч ЛЧ

Владислав Уткін — 14 липня, 11:50
Українські арбітри призначені на матч ЛЧ

Українська бригада арбітрів буде працювати на матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25 між Балканами (Косово) та Санта-Коломою (Андорра).

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром буде Олексій Деревінський. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Віктор Матяш. Обов’язки четвертого судді виконуватиме Олександр Кальонов. За систему ВАР відповідатимуть Віктор Копієвський та Олександр Шандор.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 16 липня. Перший матч між командами завершився з рахунком 2:1 на користь Балкан.

Раніше ми повідомляли, що Микола Балакін та Олександр Беркут обслуговували матч 1/8 фіналу Євро-2024 між збірними Австрії та Туреччини.

Балкани Ліга чемпіонів-2024/25 Олексій Деревінський

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