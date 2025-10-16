Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Шахтар проти свого "криптоніту", косоварська дуель у Черкасах, Зоря прийме Динамо: прев'ю 9 туру УПЛ

Віталій Пасічний — 16 жовтня 2025, 19:00
ФК Шахтар
Шахтар проти свого криптоніту, косоварська дуель у Черкасах, Зоря прийме Динамо: прев'ю 9 туру УПЛ

Збірні відгриміли, з ними було вряди-годи не нудно – але й такі матчі, як проти ісландців, пасують перед інтригою поточного розіграшу УПЛ. Перше і сьоме місце чемпіонату розділяють лише три очки!

Чемпіон анонсує відновлення Української Прем'єр-ліги.

17 жовтня

15:30, Полтава – Оболонь

18 жовтня

13:00, Рух – Кривбас
15:30, Зоря – Динамо
18:00, Полісся – Шахтар

19 жовтня

13:00, ЛНЗ – Колос
15:30, Верес – Олександрія
18:00, Карпати – Епіцентр

20 жовтня

18:00, Кудрівка – Металіст 1925

Що змінить Туран у грі після ганьби з ЛНЗ?

Якщо співвіднести сили третьої та четвертої команд минулого сезону, то можна дійти висновку, що шансів у Шахтаря немає. ЛНЗ, навіть на полі "гірників", не просто переграв їх – він їх декласував. 4:1, з повною перемогою в центрі поля – команда Пономарьова домоглася того, чого багато років не може домогтися Динамо (та й узагалі ніхто, це перша велика поразка Шахтаря за 8 років). І, головне, не тільки ж у ЛНЗ, який на шостому місці, справа.

Читайте також :
Відео Фото Динамо грає внічию – і наближається до Шахтаря. Підсумки 8-го туру УПЛ

Матчі збірної тільки підкреслили: Матвієнко в жахливій формі, можливо, найгіршій за весь час у Шахтарі. Конопля допомагає атаці, але саме з таким капітаном це другий мінус в обороні: Юхим дуже активно підключається вперед, з ним потрібен безпомилковий центральний захисник. Звідси й чотири пропущені від ЛНЗ, який попередні чотири м'ячі на п'ять турів розтягнув.

А Полісся, тим часом, розгромило Полтаву – і посприяло рекорду сезону. Середній удар полтавчан у цій грі завдавався з відстані 26,37 метра – тобто дуже, дуже здалеку. Я не прирівнюю Шахтар до Полтави, ні в якому разі, але зараз саме оборона житомирського клубу стала такою міцною, що по її воротах б'ють хіба що з центру поля. Якщо згадати статистику попередніх зустрічей Шахтаря з Поліссям (1 очко в чотирьох матчах УПЛ – і НУЛЬ забитих), то ситуація стає для команди Турана зовсім складною.

Наскільки втома після збірних позначиться на результатах?

У дуелі Шахтаря і Полісся до збірних їздили представники обох клубів, на цій темі можна не зациклюватися – а ось у багатьох інших командах це може змішати карти. Волошин, Шапаренко, Бражко зіграли велику роль для збірної України, вони багато літали з національною командою, довго поверталися – і, звісно, фактор втоми зіграє роль.

Михавко і Захарченко їздили в молодіжну збірну, теж не працювали з Шовковським, та сама проблема – і гра із Зорею, у якої збірників менше, стає більш інтригуючою. При цьому в одному компоненті Динамо пощастило: Герреро не був викликаний до збірної Панами.

До того ж збірні подарували набагато цікавіший (за всієї поваги до подвигів імені Реброва) сюжет. Збірна Косово вдруге поспіль обіграла шведів! Обіграла Швецію з Дьокерешем, Ісаком, усіма зірками – і найважливішим гравцем для цього подвигу став Ілір Краснічі.

Захисник Колоса втретє поспіль відіграв повний матч у складі косоварів, втретє поспіль (!) допоміг не пропустити – і двічі з цих трьох зіграв проти "тре крунур". Ну, подивимося, як він зіграє проти ЛНЗ. Успіх це далеко не гарантує: по-перше, Костишин раніше прямим текстом говорив, що після битви зі шведами Іліру дуже важко відновлюватися, по-друге, ЛНЗ взагалі-то Шахтар розгромив в останній грі, а по-третє, у ЛНЗ є Яшарі, який теж допомагав Косово творити сенсації.

Як претенденти на топ-4 пройдуть випробування аутсайдерами?

Карпати поки далеко, тож саме Кривбас із "двадцять п'ятими" можна вважати головними претендентами на топ-4, що (якщо не буде сенсації в Кубку) дадуть місце в єврокубках. Кривбас поки взагалі третій – але вже найближчий матч готує складне випробування.

Рух в останньому турі перед збірними перервав серію із суцільних поразок, перемігши в Ковалівці. Звичайно, він і зараз тільки 14-й, але сама гра з Колосом показала, що Федик уже близький до оптимальних налаштувань. Оборона далеко не клоунська, в атаці розкривається Фаал – загалом, місяць тому Кривбасу з ними було б набагато простіше.

Ще складніший розклад для Металіста 1925. Бартулович перевершує будь-які очікування, команда моментально включилася в боротьбу за високі місця одразу після першої ліги – але, якщо покласти руку на серце, поки "двадцять п'яті" грають нудно. Головна мета поки що – повністю обмежити суперника, а вже один м'яч у сучасній УПЛ здатне подарувати навіть Динамо.

Усе це складно реалізувати на тлі Кудрівки, яка будь-якого суперника здатна притиснути до стінки. Карпати на тлі команди Баранова ледве-ледве врятували нічию, Олександрія програла – і пресинг новачка в змозі створити проблеми кому завгодно. Один із прихованих "цвяхів номера": якщо гра Полісся з Шахтарем впадає в очі, то цю гру раджу гурманам. Бартулович пройде справжню перевірку на міцність.

Хто з аутсайдерів здивує?

Таблиця така щільна зокрема й тому, що кожна команда може здивувати з кожною. Зокрема, тому Олександрія після другого місця звалилася одразу на саме дно. Зараз трохи вибралася, але виїзд до Вереса обіцяє бути дуже складним.

Полтава важко почала сезон – Оболонь, яка за визначенням один із суперників, відірвалася вже на 6 очок. Подивимося, що Сисенко придумав за ці два тижні: у збірні-то ніхто з його підопічних не їздив, можна було спокійно готуватися. Ну а замикає турнірну таблицю Епіцентр, якому грати на "Україні". Важке випробування, але після програшу кільком рівним собі потрібно щось компенсувати з сильнішими. Кудрівка, повторюся, нещодавно змогла.

анонс Динамо Київ Колос Кривбас ЛНЗ Черкаси Металіст 1925 Оболонь Олександрія Рух Львів СК Полтава Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Зоря Луганськ Кудрівка Полісся Житомир Верес Рівне Карпати Львів Епіцентр Кам'янець-Подільський