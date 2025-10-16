Шахтар проти свого "криптоніту", косоварська дуель у Черкасах, Зоря прийме Динамо: прев'ю 9 туру УПЛ

Збірні відгриміли, з ними було вряди-годи не нудно – але й такі матчі, як проти ісландців, пасують перед інтригою поточного розіграшу УПЛ. Перше і сьоме місце чемпіонату розділяють лише три очки!

Чемпіон анонсує відновлення Української Прем'єр-ліги.

17 жовтня

15:30, Полтава – Оболонь

18 жовтня

13:00, Рух – Кривбас

15:30, Зоря – Динамо

18:00, Полісся – Шахтар

19 жовтня

13:00, ЛНЗ – Колос

15:30, Верес – Олександрія

18:00, Карпати – Епіцентр

20 жовтня

18:00, Кудрівка – Металіст 1925

Що змінить Туран у грі після ганьби з ЛНЗ?

Якщо співвіднести сили третьої та четвертої команд минулого сезону, то можна дійти висновку, що шансів у Шахтаря немає. ЛНЗ, навіть на полі "гірників", не просто переграв їх – він їх декласував. 4:1, з повною перемогою в центрі поля – команда Пономарьова домоглася того, чого багато років не може домогтися Динамо (та й узагалі ніхто, це перша велика поразка Шахтаря за 8 років). І, головне, не тільки ж у ЛНЗ, який на шостому місці, справа.

Матчі збірної тільки підкреслили: Матвієнко в жахливій формі, можливо, найгіршій за весь час у Шахтарі. Конопля допомагає атаці, але саме з таким капітаном це другий мінус в обороні: Юхим дуже активно підключається вперед, з ним потрібен безпомилковий центральний захисник. Звідси й чотири пропущені від ЛНЗ, який попередні чотири м'ячі на п'ять турів розтягнув.

А Полісся, тим часом, розгромило Полтаву – і посприяло рекорду сезону. Середній удар полтавчан у цій грі завдавався з відстані 26,37 метра – тобто дуже, дуже здалеку. Я не прирівнюю Шахтар до Полтави, ні в якому разі, але зараз саме оборона житомирського клубу стала такою міцною, що по її воротах б'ють хіба що з центру поля. Якщо згадати статистику попередніх зустрічей Шахтаря з Поліссям (1 очко в чотирьох матчах УПЛ – і НУЛЬ забитих), то ситуація стає для команди Турана зовсім складною.

Наскільки втома після збірних позначиться на результатах?

У дуелі Шахтаря і Полісся до збірних їздили представники обох клубів, на цій темі можна не зациклюватися – а ось у багатьох інших командах це може змішати карти. Волошин, Шапаренко, Бражко зіграли велику роль для збірної України, вони багато літали з національною командою, довго поверталися – і, звісно, фактор втоми зіграє роль.

Михавко і Захарченко їздили в молодіжну збірну, теж не працювали з Шовковським, та сама проблема – і гра із Зорею, у якої збірників менше, стає більш інтригуючою. При цьому в одному компоненті Динамо пощастило: Герреро не був викликаний до збірної Панами.

До того ж збірні подарували набагато цікавіший (за всієї поваги до подвигів імені Реброва) сюжет. Збірна Косово вдруге поспіль обіграла шведів! Обіграла Швецію з Дьокерешем, Ісаком, усіма зірками – і найважливішим гравцем для цього подвигу став Ілір Краснічі.

Захисник Колоса втретє поспіль відіграв повний матч у складі косоварів, втретє поспіль (!) допоміг не пропустити – і двічі з цих трьох зіграв проти "тре крунур". Ну, подивимося, як він зіграє проти ЛНЗ. Успіх це далеко не гарантує: по-перше, Костишин раніше прямим текстом говорив, що після битви зі шведами Іліру дуже важко відновлюватися, по-друге, ЛНЗ взагалі-то Шахтар розгромив в останній грі, а по-третє, у ЛНЗ є Яшарі, який теж допомагав Косово творити сенсації.

Як претенденти на топ-4 пройдуть випробування аутсайдерами?

Карпати поки далеко, тож саме Кривбас із "двадцять п'ятими" можна вважати головними претендентами на топ-4, що (якщо не буде сенсації в Кубку) дадуть місце в єврокубках. Кривбас поки взагалі третій – але вже найближчий матч готує складне випробування.

Рух в останньому турі перед збірними перервав серію із суцільних поразок, перемігши в Ковалівці. Звичайно, він і зараз тільки 14-й, але сама гра з Колосом показала, що Федик уже близький до оптимальних налаштувань. Оборона далеко не клоунська, в атаці розкривається Фаал – загалом, місяць тому Кривбасу з ними було б набагато простіше.

Ще складніший розклад для Металіста 1925. Бартулович перевершує будь-які очікування, команда моментально включилася в боротьбу за високі місця одразу після першої ліги – але, якщо покласти руку на серце, поки "двадцять п'яті" грають нудно. Головна мета поки що – повністю обмежити суперника, а вже один м'яч у сучасній УПЛ здатне подарувати навіть Динамо.

Усе це складно реалізувати на тлі Кудрівки, яка будь-якого суперника здатна притиснути до стінки. Карпати на тлі команди Баранова ледве-ледве врятували нічию, Олександрія програла – і пресинг новачка в змозі створити проблеми кому завгодно. Один із прихованих "цвяхів номера": якщо гра Полісся з Шахтарем впадає в очі, то цю гру раджу гурманам. Бартулович пройде справжню перевірку на міцність.

Хто з аутсайдерів здивує?

Таблиця така щільна зокрема й тому, що кожна команда може здивувати з кожною. Зокрема, тому Олександрія після другого місця звалилася одразу на саме дно. Зараз трохи вибралася, але виїзд до Вереса обіцяє бути дуже складним.

Полтава важко почала сезон – Оболонь, яка за визначенням один із суперників, відірвалася вже на 6 очок. Подивимося, що Сисенко придумав за ці два тижні: у збірні-то ніхто з його підопічних не їздив, можна було спокійно готуватися. Ну а замикає турнірну таблицю Епіцентр, якому грати на "Україні". Важке випробування, але після програшу кільком рівним собі потрібно щось компенсувати з сильнішими. Кудрівка, повторюся, нещодавно змогла.