Українська футболістка отримала російське громадянство
Ангеліна Голик
Українська футболістка Ангеліна Голик отримала російське громадянство.
Відповідна інформація з'явилася на сайті Динамо Москва, за який вона зараз грає.
В Україні вона займалася в команді Житлобуд-1 (до 16 років) та Багіри (Лиман).
У складі Багіри ставав четвертою в Україні серед дівчат свого року народження.
Згідно з інформації з сайту Лиманської ОТГ, в 2018 році Ангеліна ставала чемпіонкою Донецької області.
Коли саме Ангеліна взяла російське громадянство точно не відомо. У квітні 2023 року вона приєдналася до команди Локомотив Москва, а взимку цього року 18-річна Голик перейшла в Динамо.
Нагадаємо, наприкінці 2023 року футболістка збірної України Дар'я Кравець була затримана в аеропорту Москви під час спроби в'їзду в РФ.