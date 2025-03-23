Українська футболістка отримала російське громадянство

Українська футболістка Ангеліна Голик отримала російське громадянство.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Динамо Москва, за який вона зараз грає.

В Україні вона займалася в команді Житлобуд-1 (до 16 років) та Багіри (Лиман).

У складі Багіри ставав четвертою в Україні серед дівчат свого року народження.

Згідно з інформації з сайту Лиманської ОТГ, в 2018 році Ангеліна ставала чемпіонкою Донецької області.

Коли саме Ангеліна взяла російське громадянство точно не відомо. У квітні 2023 року вона приєдналася до команди Локомотив Москва, а взимку цього року 18-річна Голик перейшла в Динамо.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року футболістка збірної України Дар'я Кравець була затримана в аеропорту Москви під час спроби в'їзду в РФ.