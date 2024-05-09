Став відомий зірковий склад команди Шевченка на медіатурнірі Піке

Визначився повний склад української команди UA Steel на медіатурнірі з мініфутболу Kings World Cup.

Про це команда повідомила на офіційній сторінці в Інстаграмі.

За українську команду у міжнародному турнірі зіграють Андрій Пятов, Даріо Срна, Дмитро Чигринський, Артем Федецький, Микола Морозюк, Валерій Федорчук, Едмар, Євген Коноплянка, Марлос, Жуніор Мораес та Андрій Воронін.

Першими повідомили про участь української команди у турнірі український блогер Михайло Лебіга та президент УАФ Андрій Шевченко.

Медіалігу Kings League створив колишній захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке. Турнір Kings World Cup відбудеться у мексиканському Монтерреї з 26 травня до 8 червня. У змаганні візьмуть участь 32 команди.

Зазначимо, Шевченко вже брав участь у турнірі Піке в червні 2023 року. Екснападник Мілана виступав за Ultimate Mostoles.