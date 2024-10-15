Українська арбітриня працюватиме на матчі жіночої ЛЧ Ювентус – Баварія

Українська арбітриня Світлана Грушко працюватиме асистентом рефері в інтернаціональній бригаді суддів на матчі 2-го туру групового етапу жіночої Ліги чемпіонів-2024/2024 Ювентус (Італія) – Баварія (Німеччина).

Про це інформує сайт УЄФА.

Головним суддею зустрічі виступить представниця Північної Македонії Івана Пройковська. Ще одним лайнсменом працюватиме представниця Казахстану Наргіс Магау, а обов’язки четвертого рефері виконуватиме болгарка Христіана Гутева.

Відзначимо, що зустріч відбудеться 16 жовтня, початок о 19:45 за Києвом. Обидві команди виграли свої матчі першого туру. Ювентус переміг норвезький клуб Волеренга (1:0), Баварія здолала лондонський Арсенал (5:2).

Раніше цього року Світлана Грушко працювала на молодіжному жіночому чемпіонаті світу 2024, який проходив у Колумбії.