Колишній захисник збірної України посилив середняка другого дивізіону Бельгії

Український центральний захисник Ігор Пластун підписав контракт з Ейпеном, який грає у другому за силою дивізіоні Бельгії.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони погодили контракт до 30 червня 2025 року. До Ейпена 34-річний футболіст приєднався на правах вільного агента, оскільки 1 січня у нього закінчився контракт з Ордабаси (Казахстан).

Ейпен зараз посідає 9-е місце. Клуб набрав 19 очок за 19 матчів.

Пластун має досвід виступів у цій країні. З 2018 до 2021 року Ігор був гравцем Гента.

Протягом кар'єри він також виступав за Оболонь, Карпати та Лудогорець. На його рахунку 5 матчів за збірну України. Портал Transfermarkt оцінює Пластуна в 400 тисяч євро.

Нагадаємо, що збірна Бельгії буде суперником збірної України у плейоф Ліги націй. Визначилося місце проведення поєдинку – гру прийме стадіон "Крістал-Арена".