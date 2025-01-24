Бельгія визначилась із місцем проведення домашнього матчу з Україною у Лізі націй
"Крістал Арена"
УАФ
Матч-відповідь між збірними України та Бельгії у плейоф Ліги націй відбудеться на стадіоні "Крістал-Арена" у місті Лімбург.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Арену розраховано на 25 000 місць, 4200 з яких є стоячими. Зазначимо, що саме на цьому стадіоні свої домашні поєдинки проводить Генк.
Нагадаємо, раніше збірна Бельгії звільнила Доменіко Тедеско з посади головного тренера команди. На заміну німцю прийшов екстренер Наполі Руді Гарсія.
Поєдинки між Україною та "червоними дияволами" за вихід до дивізіону А відбудуться 20 та 23 березня.
Раніше стало відомо місце проведення номінально домашнього поєдинку підопічних Реброва проти Бельгії.