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Бельгія визначилась із місцем проведення домашнього матчу з Україною у Лізі націй

Володимир Максименко — 24 січня 2025, 14:10
Бельгія визначилась із місцем проведення домашнього матчу з Україною у Лізі націй
"Крістал Арена"
УАФ

Матч-відповідь між збірними України та Бельгії у плейоф Ліги націй відбудеться на стадіоні "Крістал-Арена" у місті Лімбург.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Арену розраховано на 25 000 місць, 4200 з яких є стоячими. Зазначимо, що саме на цьому стадіоні свої домашні поєдинки проводить Генк.

Нагадаємо, раніше збірна Бельгії звільнила Доменіко Тедеско з посади головного тренера команди. На заміну німцю прийшов екстренер Наполі Руді Гарсія.

Поєдинки між Україною та "червоними дияволами" за вихід до дивізіону А відбудуться 20 та 23 березня.

Раніше стало відомо місце проведення номінально домашнього поєдинку підопічних Реброва проти Бельгії.

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