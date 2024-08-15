Ордабаси Пластуна, Макаренка та Бєсєдіна програв Пюніку та вилетів з кваліфікації ЛК

Сьогодні, 15 серпня, відбулися матчі-відповіді 3 етапу кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація

3 етап, матчі-відповіді

15 серпня

Легія (Польща) — Брондбю (Данія) 1:1 (1:1)

(перший матч 3:2)

Пюнік Єреван (Вірменія) — Ордабаси (Казахстан) 1:0 (0:0)

(перший матч 1:0)

Євген Макаренко та Ігор Пластун розпочали матч у стартовому складі, Артем Бєсєдін вийшов на заміну на 67 хвилині.

Сабах Баку (Азербайджан) — Сент-Патрікс (Ірландія) 0:1 (0:0)

(перший матч 0:1)

Флора (Естонія) — Вікінгур Рейк'явік (Ісландія) 1:2 (0:2)

(перший матч 1:1)

Зіра (Азербайджан) — Осієк (Хорватія) 2:2 (0:1), пенальті 2:1

(перший матч 1:1)

Бранн (Норвегія) — Сент-Міррен (Шотландія) 3:1 (1:0)

(перший матч 1:1)

Острава (Чехія) — Копенгаген (Данія) 1:0 (1:0), пенальті 1:2

(перший матч 0:1)

Пафос (Кіпр) — ЦСКА 1948 Софія (Болгарія) після овертаймів 4:0 (0:0)

(перший матч 1:2)

Тромсе (Норвегія) — Кілмарнок (Шотландія) 0:1 (0:1)

(перший матч 2:2)

Хапоель Беер-Шева (Ізраїль) — Млада Болеслав (Чехія) 2:4 (2:0)

(перший матч 1:1)

ЧФР Клуж (Румунія) — Маккабі Петах-Тіква (Ізраїль) 1:0 (0:0)

(перший матч 1:0)

Шериф (Молдова) — Олімпія Любляна (Словенія) 0:1 (0:0)

(перший матч 0:3)

Юргорден (Швеція) — Ільвес (Фінляндія) 3:1 (2:1)

(перший матч 1:1)

АЕК (Греція) — Ноах (Вірменія) 1:0 (0:0)

(перший матч 1:3)

Башакшехір (Туреччина) — Іберія 1999 (Грузія) 2:0 (0:0)

(перший матч 1:0)

Зріньскі (Боснія і Герцеговина) — Ботев Пловдив (Болгарія) 2:0 (1:0)

(перший матч 1:2)

Сьогодні також відбудуться ще декілька матчів кваліфікації.

21:00 Войводіна (Сербія) — Марібор (Словенія) 21:00 Дріта (Косово) — Ауда (Латія) 21:30 Вісла (Польща) — Спартак Трнава (Словаччина) 21:30 Гент (Бельгія) — Сількеборг (Данія) 21:30 Шльонск Вроцлав (Польща) — Санкт-Галлен (Швейцарія) 22:00 Дечич (Чорногорія) — ГІК (Фінляндія)

22:00 Ларн (Північна Ірландія) — Баллкані (Косово)

22:00 Академія Пушкаша (Угорщина) — Арарат-Вірменія (Вірменія)

22:00 Хайдук Спліт (Хорватія) — Ружомберок (Словаччина)

22:15 Гімарайнш (Португалія) — Цюрих (Швейцарія)

Нагадаємо, житомирське Полісся вилетіло з кваліфікації ЛК у 2 етапі, двічі поступившись Олімпії Любляні.