Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сікан потрапив до збірної 27 туру чемпіонату Туреччини

Володимир Максименко — 11 березня 2025, 15:54
Сікан потрапив до збірної 27 туру чемпіонату Туреччини
Данило Сікан
ФК Трабзонспор

Нападник Трабзонспора Данило Сікан потрапив до символічної збірної 27 туру чемпіонату Туреччини.

Про це повідомляє статистичний портал Sofascore.

Ексфутболіст Шахтаря в матчі з Хатайспором майже віддав гольову передачу на Зубкова, але перший удар Олександра воротар відбив. Втім, голкіпер не впорався із добиванням, пропустивши від ще одного колишнього "гірника".

Team of the Week provided by Sofascore

Зазначимо, що Сікан – єдиний представник Трабзонспора у збірній туру. Попри вдалі дії українців, той матч команда програла з рахунком 1:2.

Раніше стало відомо, що українська компанія у команді турецької Суперліги залишилась без головного тренера.

Трабзонспор Данило Сікан Чемпіонат Туреччини, Суперліга

Трабзонспор

Зубков, Сікан та Батагов залишилися без головного тренера: Трабзонспор звільнив Гюнеша
Гол Зубкова не врятував Трабзонспор від поразки: відомі оцінки українців
Зубков дебютним голом за Трабзонспор завершив українську атаку
Гравець збірної України повернувся до тренувань після травми
Батагов та Сікан завітають до Коньяспора, Лехія гратиме проти одного з лідерів: розклад матчів українців

Останні новини