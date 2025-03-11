Сікан потрапив до збірної 27 туру чемпіонату Туреччини

Нападник Трабзонспора Данило Сікан потрапив до символічної збірної 27 туру чемпіонату Туреччини.

Про це повідомляє статистичний портал Sofascore.

Ексфутболіст Шахтаря в матчі з Хатайспором майже віддав гольову передачу на Зубкова, але перший удар Олександра воротар відбив. Втім, голкіпер не впорався із добиванням, пропустивши від ще одного колишнього "гірника".

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Зазначимо, що Сікан – єдиний представник Трабзонспора у збірній туру. Попри вдалі дії українців, той матч команда програла з рахунком 1:2.

Раніше стало відомо, що українська компанія у команді турецької Суперліги залишилась без головного тренера.