Наші за кордоном: Циганков заробляє пенальті, Лунін грає, Малиновський повертається

Українські футболісти, хай і зі змінним успіхом, але продовжують грати у топ-чемпіонатах.

Кілька днів тому ми підготували анонс основних матчів за участю наших, а зараз "Чемпіон" підбиває підсумки чергового євровікенду.

Руслан Малиновський

Уже п'ятниця принесла велику радість: Руслан Малиновський вперше за пів року взяв участь у матчі Дженоа.

За цей час "грифони" прожили ніби чотири життя. Уже той факт, що вони спочатку після закриття трансферного вікна підписали Маріо Балотеллі (він був вільним агентом на той момент), а потім найняли тренером Патріка Вієйра, натякає на ступінь хаосу, в якому живе клуб. Річ у тому, що Балотеллі та Вієйра терпіти один одного не можуть: це конфлікт, який навіть не приховується обома учасниками. Він виник, ще коли Вієйра ще грав за Інтер, продовжився, коли він тренував Ніццу – проте Дженоа вирішила поєднати їх обох.

Звичайно, Балотеллі Вієйра грати зовсім не дає, але із зони вильоту команду витяг. Команда стала менше пропускати – заради справедливості, вона часто просто програє 0:1 – виграла кілька важливих ігор у прямих конкурентів і навіть відрив від останньої трійки вже наростила. При цьому під таку схему Малиновський не дуже потрібен – і, нехай він і відновився досить давно, три попередні матчі Дженоа гравець збірної України повністю просидів у запасі.

На Сардинії Вієйра випустив українця на 75-й хвилині, причому замінив ним автора єдиного голу Дженоа. Максвелл Корне втомився сидіти на лавках клубах АПЛ (а були й Саутгемптон, і Вест Гем, і Бернлі), а ось у Генуї він забив уже двічі при двох виходах у стартовому складі.

Корне – атакувальний гравець, тому вихід Малиновського замість нього можна вважати заміною на утримання. За чверть години Руслан встиг прийняти у трьох єдиноборствах – і виграв два з них. Можна покритикувати кількість (всього 4) і якість (50% точності) передач, але сам ігровий відрізок до смішного маленький. Поки зазначимо, що повернення відбулося, нічию з українцем на полі Дженоа здобула – більше вимагати дивно. Відрив від зони вильоту у "грифонів" збільшився до 10 очок – таким і залишився за підсумками туру.

Відеоогляд матчу Кальярі – Дженоа

За час відсутності Маліновського у команди змінявся тренер, прийшло кілька важливих новачків (півзахисника Міретті орендували в Ювентусі, захисника Нортона-Каффі переманили з Арсеналу).

Відбулися зміни й на воротарській позиції: Нікола Леалі із запасу піднявся в основу, а П'єрлуїджі Голліні взимку перебрався в Рому.

Віталій Миколенко

У суботу грав Евертон – а це означає, що грав і Миколенко. Найстабільніший український легіонер допоміг найстарішому клубу Ліверпуля здобути нічию з Вулвергемптоном. І хоча свою брівку Миколенко випалював звично добре, відігралися "вовки" навіть через нього. Зімбабвієць Маршалл Мунетсі забив перший гол в АПЛ з-під українського захисника.

Для Миколенка гра проти Вулвергемптона стала 100 в Англійській Прем'єр-лізі, за що український захисник й отримав спеціальну нагороду.

Відеоогляд матчу Вулвергемптон – Евертон

Евертон йде на 15-му місці, але питання виживання фактично вирішив: відрив від зони вильоту дорівнює 16 пунктам.

Андрій Лунін

Неділя принесла приємну несподіванку: Андрій Лунін вийшов у старті мадридського Реала! Тібо Куртуа бережуть на Лігу чемпіонів (а може, і на матчі з Україною у Лізі Націй), і тому український воротар зіграв матч Ла Ліги вперше з початку листопада.

Лунін відзначився трьома сейвами, найважливішим із яких був складний сильний удар ще на початку матчу при 0:0. Єдиний гол Райо Вальєкано вийшов дуже знущальним: м'яч від перекладини лише на мить перетнув лінію воріт і вилетів у поле. Загалом, Реал хоч і виграв усього 2:1, проте перевага "вершкових" була колосальною. Вінісіус, Мбаппе та компанія розривали суперника, а в захисті з поверненням Алаби стало явно спокійніше.

Відеооглдяд матчу Реал – Райо Вальєкано

Артем Довбик, Віктор Коваленко

Українське дербі не виправдало очікувань. Керманич Роми Клаудіо Раньєрі перед Лігою Європи, виїздом до Більбао вдався до великої ротації, тому Довбик сидів на лаві до 72-ї хвилини. Віктор Коваленко вийшов за Емполі на п'ять хвилин раніше.

Навіть за пів тайму Довбик міг відзначитися черговим голом – шкода, що після його виходу сам на сам удар воротар відбив. Рома виграла матч завдяки голу ще на першій хвилині, продовжила переможну серію до шести матчів і тепер відстає від зони ЛЧ на шість очок (щоправда, і турів залишилося лише 10). Емполі ж у зоні вильоту – до рятівного 17 рядка їй залишилося два пункти.

Відеоогляд матчу Емполі – Рома </iframe</div></div><div class="clearfix"></div><div class="media__embed" data-position="center"><div class="h3" align="center" style="font-weight: bold; margin-block-start: 1em; margin-block-end: 1em;">Відеоогляд матчу Кальярі – Дженоа</div><div class="media__embed__container"> <iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7rIDNkIykFg?si=4tTklSadYzcIAdrQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Відеоогляд матчу Реал – Райо Вельєкано

Відеоогляд матчу Емполі – Рома

Відеоогляд матчу Еспаньйол – Жирона

Відеоогляд матчу Еспаньйол – Жирона