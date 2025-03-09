Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лунін вийде у старті Реала на дербі проти Райо Вальєкано

Олексій Мурзак — 9 березня 2025, 15:51
Лунін вийде у старті Реала на дербі проти Райо Вальєкано
Андрій Лунін
Getty Images

Український голкіпер Андрій Лунін вийде у старті Реала на матч проти Райо Вальєкано в межах 27-туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

У сезоні-2024/25 Андрій Лунін зіграв дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 12 м'ячів та чотири рази зберіг свої ворота у недоторканності.

Матч між Реалом та Райо заплановано на 17:15 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що основний голкіпер Реала Тібо Куртуа не потрапив у заявку на матч через незначне пошкодження.

Андрій Лунін Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Райо Вальєкано Реал Мадрид Тібо Куртуа

Андрій Лунін

Великий шанс для Луніна: Куртуа опинився поза заявкою Реала на матч із Райо Вальєкано
Довбик проти Емполі, Арсенал Зінченка зіграє з Манчестер Юнайтед: розклад матчів українців
З Ярмоленком та Назариною: Ребров оголосив список гравців на матчі плейоф Ліги націй проти Бельгії
Президент Барселони зустрівся з агентом Луніна: обговорювали можливий трансфер
Воротар Ліверпуля повторив рекорд Луніна в Лізі чемпіонів

Останні новини