Лунін вийде у старті Реала на дербі проти Райо Вальєкано
Андрій Лунін
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Український голкіпер Андрій Лунін вийде у старті Реала на матч проти Райо Вальєкано в межах 27-туру іспанської Ла Ліги.
Про це повідомила пресслужба "вершкових".
У сезоні-2024/25 Андрій Лунін зіграв дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 12 м'ячів та чотири рази зберіг свої ворота у недоторканності.
Матч між Реалом та Райо заплановано на 17:15 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що основний голкіпер Реала Тібо Куртуа не потрапив у заявку на матч через незначне пошкодження.