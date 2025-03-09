Лунін вийде у старті Реала на дербі проти Райо Вальєкано

Український голкіпер Андрій Лунін вийде у старті Реала на матч проти Райо Вальєкано в межах 27-туру іспанської Ла Ліги.

Про це повідомила пресслужба "вершкових".

У сезоні-2024/25 Андрій Лунін зіграв дев'ять матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 12 м'ячів та чотири рази зберіг свої ворота у недоторканності.

Матч між Реалом та Райо заплановано на 17:15 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що основний голкіпер Реала Тібо Куртуа не потрапив у заявку на матч через незначне пошкодження.