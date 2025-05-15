Смоляков допоміг Лос-Анджелесу розгромити Сіетл, Інтер з Мессі у складі розписав результативну нічию

У ніч з 14 на 15 травня відбулась низка матчів регулярного чемпіонату МЛС за участю українців та багаторазового володаря Золотого м'яча Ліонеля Мессі.

Так, Артем Смоляков вийшов в основному складі Лос-Анджелесу та допоміг команді "всуху" переграти Сіетл Саундерс 4:0. Українець отримав оцінку 6.6 від статистичних порталів та записав у свій пасив жовту картку.

Відеоогляд матчу Лос-Анджелес – Сіетл

Олександр Сваток провів усі 90 хвилин у складі Остіна в поєдинку проти Атланти Юнайтед – 1:1, а ексфутболіст Зорі отримав за свій виступ оцінку 7.0.

Відеоогляд матчі Остін – Атланта

Інтер Маямі з Ліонелем Мессі та Серхіо Бускетсом не зміг переграти Сан-Хосе. Зіркові футболісти гостей не змогли відзначитись забитими голами, хоча багаторазовий володар Золотого м'яча записав на свій рахунок асист. Підсумковий рахунок матчу – 3:3.

Відеоогляд матчу Сан-Хосе Ертвейкс – Інтер Маямі

Ще один колишній гравець Зорі, Євген Чеберко, відіграв повний матч у складі Коламбус Крю, а його команда не змогла здолати Клуб де Фут Монреаль – 1:1. Зазначимо, що у складі Монреаля грає Геннадій Синчук, але наразі він травмований.

Відеоогляд матчу Клуб де Фут Монреаль – Коламбус Крю

Раніше повідомлялось, що один з клубів МЛС зацікавлений у запрошенні легенди Баварії.