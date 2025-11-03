Лос-Анджелес зі Смоляковим пройшов у чвертьфінал МЛС, вибивши з турніру Остін Сватка

Сьогодні, 3 листопада, відбулися матчі 1/8 фіналу МЛС за участі команд з українськими футболістами.

Зокрема, Коламбус Крю Євгена Чеберка у більшості розгромив Цинцинатті з рахунком 4:0 та перевів серію на вирішальний третій матч (наразі рахунок 1:1). Українець весь матч провів на лаві запасних.

Також Остін з Олександром Сватком у стартовому складі вдруге програв Лос-Анджелесу Артема Смолякова з рахунком 1:4. Сваток зіграв 45 хвилин та був замінений по перерві, а Смоляков вийшов на полі на 68 хвилині. У чвертьфіналі Лос-Анджелес зіграє з Ванкувером.

МЛС – плейоф

1/8 фіналу, другий матч

3 листопада

Коламбус Крю – Цинцинатті 4:0 (2:0)

Рахунок в серії – 1:1

Голи: 1:0 – 33 Артфстен, 2:0 – 41 Шамбост, 3:0 – 65 Еррера, 4:0 – 69 Расселл-Роу

Вилучення: Кубо 38 (Цинцинатті, пряма червона)

Остін – Лос-Анджелес 1:4 (1:3)

Рахунок в серії – 0:2

Голи: 0:1 – 21 Сон, 0:2 – 35 Буанга, 0:3 – Буанга, 1:3 – 45+6 Перейра (пен.), 1:4 – 90+3 Ебобіссе

Нагадаємо, напередодні Інтер Маямі, попри гол Ліонеля Мессі, програв Нешвіллу в другому матчі плейоф МЛС. Команди зіграють вирішальний матч.