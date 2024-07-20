Українські веслувальниці здобули бронзу в каное-четвірці на чемпіонаті світу U-23

У болгарському Пловдиві, де проходить чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді до 23 років, був розіграний комплект медалей у жіночій каное-четвірці на дистанції 500 метрів.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Українки Єлизавета Вознюк, Софія Жушман, Ірина Неділько та Олександра Шворак показали третій час у фінальному запливі, подолавши дистанцію за 01:55.076, та завоювали бронзові нагороди.

Український екіпаж поступився лише четвіркам з Китаю та Угорщини, яким і дісталися срібні й золоті медалі.

Чемпіонат світу U-23 з веслування на байдарках і каное триватиме до 21 липня.