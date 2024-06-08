Олімпійська збірна України зіграє проти Панами U-23 на міжнародному турнірі у Франції
Олімпійська збірна України з футболу зіграє проти Панами U-23 у третьому матчі міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello у Франції.
Поєдинок відбудеться 8 червня. Початок зустрічі — о 18:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ютуб-каналі Української асоціації футболу.
Наразі Україна посідає перше місце в групі B з 6 очками в активі. Зазначимо, що переможці двох груп зіграють у фіналі турніру.
Турнірна таблиця
- Україна U-23 — 6 очок (2 матчі)
- Панама U-23 — 3 (1)
- Італія U-21 — 3 (2)
- Японія U-19 — 0 (1)
- Індонезія U-20 — 0 (2)
Нагадаємо, у першому турі підопічні Руслана Ротаня обіграли Індонезію (3:0), а в другому поєдинку не залишили шансів для Італії (4:0).