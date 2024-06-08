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Олімпійська збірна України зіграє проти Панами U-23 на міжнародному турнірі у Франції

Владислав Уткін — 8 червня, 10:40
Олімпійська збірна України зіграє проти Панами U-23 на міжнародному турнірі у Франції

Олімпійська збірна України з футболу зіграє проти Панами U-23 у третьому матчі міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello у Франції.

Поєдинок відбудеться 8 червня. Початок зустрічі — о 18:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ютуб-каналі Української асоціації футболу.

Наразі Україна посідає перше місце в групі B з 6 очками в активі. Зазначимо, що переможці двох груп зіграють у фіналі турніру.

Турнірна таблиця

  1. Україна U-23 — 6 очок (2 матчі)
  2. Панама U-23 — 3 (1)
  3. Італія U-21 — 3 (2)
  4. Японія U-19 — 0 (1)
  5. Індонезія U-20 — 0 (2)
Нагадаємо, у першому турі підопічні Руслана Ротаня обіграли Індонезію (3:0), а в другому поєдинку не залишили шансів для Італії (4:0).

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