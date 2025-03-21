Форвард збірної Панами відсвяткував переможний гол у ворота США обіймами з легендою футболу

Матч між збірними США та Панами, що відбувся у ніч на 21 березня, завершився справжньою сенсацією. Гості вирвали перемогу на останніх секундах гри, коли Сесіліо Уотерман відзначився єдиним і вирішальним голом на 90+4 хвилині.

Однак цей епізод запам’ятався не лише драматичністю, а й видовищним святкуванням. Уотерман не зміг стримати емоцій і підбіг до Тьєрі Анрі – легендарного французького форварда, який працював експертом на матчі.

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Нападник Панами прямо в обличчя прокричав Анрі: "Ти мій кумир!", демонструючи свою величезну повагу до футбольної ікони.

За такий емоційний жест рефері нагородив Уотермана жовтою карткою, але це анітрохи не зіпсувало моменту. Вболівальники та глядачі були у захваті від щирого прояву емоцій, а сам Анрі, хоч і здивувався, не приховував посмішки.

Завдяки цій звитязі Панама зіграє у фіналі Ліги націй КОНКАКАФ з Мексикою. Гра відбудеться у ніч на понеділок, 24 березня.

Раніше повідомлялося, що Модрич жорстко накричав на Мбаппе через симуляція під час матчу Ліги націй.