Молодіжна збірна України не втримала перемогу над Албанією у товариському поєдинку

У понеділок, 5 жовтня, молодіжна збірна України не змогла вирвати перемогу над однолітками з Албанії у межах товариського поєдинку.

Зустріч завершилася із рахунком 2:2.

Перший тайм пройшов для підопічних Дмитра Михайленка складно. Кевін Додай забив перший гол та встановив перевагу для своєї команди, яка трималася до 55-ї хвилини зустрічі.

Албанці зіграли рукою у своєму карному майданчику, й тому арбітр призначив пенальті на користь нашої команди. До 11-метрової позначки підійшов Олексій Талпа та вразив ворота суперника.

Вже через хвилину Дмитро Богданов забив другий м'яч для "синьо-жовтих", спрямувавши його у сітку під час розіграшу штрафного. Утім, на 69-й хвилині Даниїл Влащенко заробив червону картку через удар ліктем.

Під завісу зустрічі гравець російського клубу Ахмат Грозний Еральд Максуті врятував свою команду від поразки, забивши гол.

Товариський матч

5 жовтня

Україна U-21 – Албанія U-21 – 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Додай, 1:1 – 55 Талпа, 2:1 – 56 Богданов, 2:2 – 90 Максуті

Вилучення: Ващенко 69 (Україна U-21)

Зазначимо, що напередодні "синьо-жовті" провели два заключні поєдинки відбору на Євро-2027. Підопічні Дмитра Михайленка зіграли внічию з Туреччиною (2:2) та здолали Хорватію (1:0).

Цього врешті-решт не вистачило для потрапляння на майбутню континентальну першість. Україна посіла третє місце у групі.