Україна U-21 – Угорщина U-21: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2027

У п’ятницю, 10 жовтня, молодіжна збірна України з футболу проведе свій перший номінально домашній матч у рамках відбору до чемпіонату Європи U-21.

Суперником команди Унаї Мельгоси у другому турі кваліфікації стане збірна Угорщини. Зустріч Україна U-21 – Угорщина U-21 пройде у словенському місті Мурська Собота на стадіоні "Фазанерія".

Дивіться пряму трансляцію від Української асоціації футболу на "Чемпіоні". Початок о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому турі групового етапу відбору чемпіонату Європи-2027 Україна U-21 розгромила однолітків з Литви з рахунком 4:0. Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" очолюють групу Н.

Молодіжна збірна Угорщини, своєю чергою, розпочала відбір з виїзної нічиєї проти Литви – 1:1. Окрім Литви, Угорщини та Хорватії українська команда зіграє ще й з Туреччиною.