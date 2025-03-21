Україна U21 – Словенія U-21: онлайн-трансляція

У п'ятницю, 21 березня, збірна України U-21 проведе контрольний поєдинок проти однолітків зі Словенії.

Гра відбудеться в турецькому місті Белек на стадіоні "Bellis Deluxe Stadium". Старт – 18:00 за Києвом.

Дивіться відеотрансляцію матчу Україна U-21 – Хорватія U-21 в прямому етері на "Чемпіоні".

Футбол – товариський матч

21 березня

Україна U-21 – Cловенія U-21

Нагадаємо, в червні команда Унаї Мельгоси зіграє на Євро-2025. "Синьо-жовті" потрапили до групи D. Їхні суперники: Фінляндія, Нідерланди та Данія. Саме проти данців українці розпочнуть для себе турнір 12 червня.