Програна битва за чвертьфінал Євро-2025: огляд матчу Нідерланди U-21 – Україна U-21

У середу, 18 червня, збірна України U-21 провела свій 3-й, і як виявилося, останній матч на молодіжному Євро-2025, програвши одноліткам з Нідерландів.

Для виходу в 1/4 фіналу турніру "синьо-жовтим" достатньо було не програти. Нідерланди оформили по голу в кожному з таймів, на що українська команда так нічим і не відповіла. Не допомогло і вилучення у складі суперників за 9 хвилин до фінального свистка.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи з футболу-2025 (U-21)

3-й тур, група D, 18 червня

Нідерланди U-21 – Україна U-21 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Валенте, 2:0 – 57 ван Берген

Нідерланди U-21: Руфс – Матсен, Хато, ван ден Берг, Ренш – Тейлор (Маєр, 90+2), Валенте (Регер, 75), Фламінго – ван Боммел (ван Бредероде, 80), ван Берген (Огайо, 79), Менхоф (Поку, 74)

Україна U-21: Нещерет – Крупський (Козік, 75), Михавко, Батагов, Вівчаренко – Очеретько (Яцик, 75), Рубчинський (Царенко, 65), Ярмолюк – Брагару, Ванат (В'юнник, 65), Волошин (Квасниця, 80)

Попередження: 37 – Матсен, 48 – Вівчаренко, 51 – ван дер Берг, 59 – Очеретько

Вилучення: 81 – Регер (пряма червона)

З підсумковим турнірним становищем в групі D можна ознайомитися у цій новині.