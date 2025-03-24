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Україна U-20 – Норвегія U-20: онлайн-трансляція

Олексій Мурзак — 24 березня 2025, 19:54
Україна U-20 – Норвегія U-20: онлайн-трансляція
У передньому спарингу збірна України перемогла Північну Ірландію
УАФ

У вівторок, 25 березня, юнацька збірна України U-20 у межах навчально-тренувального збору проведе товариський матч із Норвегією U-20.

Трансляція поєдинку запланована на 14:00 за київським часом.

Це один з етапів підготовки до чемпіонату світу U-20, який восени 2025 року відбудеться в Чилі й путівку на який наша команда здобула, пробившись до півфіналу Євро-2024 (U-19) у Північній Ірландії.

Нагадаємо, у попередньому контрольному матчі підопічні Дмитра Михайленка з рахунком 1:0 перемогли Північну Ірландію.

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