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Я кращий за тих, кого викликають, – воротар Баєра відреагував на невиклики до юнацької збірної України

Олексій Погорелов — 29 червня 2025, 13:20
Олександр Петренко
Олександр Петренко
IMAGO

Голкіпер Баєра Олександр Петренко прокоментував ситуацію з тим, що його не викликають до лав юнацької збірної України.

Своїми думками 18-річний футболіст поділився в інтерв'ю Українському футболу.

Петренко подобалося грати за українську збірну різних вікових категорій. На його рахунку два матчі за U-16 та чотири – за U-17. Всі вони пройшли під керівництвом Володимира Єзерського.

"Враження завжди дуже позитивні. Кожного разу, коли їду до збірної України – почуваю себе, ніби приїхав додому. Але, на жаль, мене вже давно не викликали", – сказав Олександр.

Востаннє Петренко грав на міжнародному рівні наприкінці травня 2024 року, вийшовши на матч чемпіонату Європи U-17 проти Кіпру (2:0).

"Не хочу зараз називати прізвища, але мені здається, що я кращий за деяких воротарів, яких викликають до юнацької збірної України. Однак я зараз в таких умовах, що не можу показати це.

Якби я був у якійсь команді, яку постійно переглядають, або хоча б дебютував за Вікторію (Кельн) в третій Бундеслізі зараз, то можливо б я був у збірній. Але так вже вийшло.

Звісно, я дуже хочу поїхати в збірну, тренуюсь та роблю все можливе для цього. Але не завжди все відбувається так, як хочеш. Чекаю, коли настане мій час, і я знову отримаю виклик".

Олександр Петренко останні пів року провів в оренді у складі Вікторії з Кельну. За першу команду він так і не дебютував, зігравши тільки у шести поєдинках U-19.

Контракт Петренка з Баєром розрахований до літа 2026 року. Однак український голкіпер зізнався, що вже шукає собі новий клуб.

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