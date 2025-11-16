Ми показували, що ми хочемо виграти цю гру: Ребров – про перемогу збірної України над Ісландією у відборі на ЧС-2026

Наставник збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу над Ісландією у відборі на ЧС-2026, яка дозволила "синьо-жовтим" пробитися у плейоф, наголосивши, що суперник дуже щільно оборонявся, тому важко було знайти простір.

Про це він сказав у коментарі MЕGOGO.

"Ну, як я казав перед грою, збірна Ісландії зіграла по-іншому. Не так, як вони грали вдома, але, я вважаю, це наша заслуга. Ми пресингували, ми показували, що ми хочемо виграти цю гру. Але вони оборонялись дуже щільно і важко було знайти простір. В нас були моменти після дальніх ударів, тому останні 10 хвилин, коли ми освіжили гравців, коли вийшли гравці, які більше пресингували, більше навантажували штрафний майданчик, вони зробили результат. Чому я робив заміни до 69-ї хвилини? Не все влаштовувало, але я вважаю, що у нас були шанси, ми були командою, команда, яка розуміє. Так, це майже усі свіжі гравці вийшли, тому перша заміна була Єгора Ярмолюка, він дуже багато працював в першої зустрічі і в другій. Тому я вважаю, ті гравці, які вийшли, вони освіжили і наприкінці ми мали дуже гарні моменти, які реалізували", – сказав Ребров.

Також коуч відреагував на гол Зубкова.

"Коли Динамо Київ грало проти Шахтаря в Кубку України, і коли ми виграли цей фінал, то я біг трішки швидше. Коли ми два пенальті програвали і в кінці виграли. Навіть зараз мені п'ятий рефері сказав, що я біг швидше, ніж коли я грав за Тоттенгем. Тому, ну, це емоція. Я думаю, що якщо б ви сиділи на трибуні у вас була можливість, ви б теж побігли. Ну, на жаль, Зубков грав не на своїй звичайної позиції, але Олександр може грати на цій позиції. Сьогодні він довів, що дійсно він все робив для перемоги, він віддався максимально і в кінці гри він забив дуже важливий м'яч. Але завжди, якщо пригадати матч в Азербайджані, дуже важкий матч і дійсно тоді теж саме Олександр зробив цей гол і Георгій Судаков замкнув цю передачу. В мене взагалі немає претензій до жодного гравця, хто приїжджає в Національну збірну і всі працюють на максимумі. Сьогодні дійсно це була команда і я не хочу когось одного казати, що він був кращий. Ярмолюк? У нього є такий прогрес і він зараз вже стає важливим гравцем для національної збірної. Сьогодні він грав трішки на іншій позиції, трішки вище, але я думаю, що цей гравець може зіграти на будь-якої позиції в середній полі і сьогодні він це довів Відносно гейтерів в інстаграм, вони все це читають. Тому вони були, напевно, на щось ображені, може навпаки, вони хотіли довести, що ця збірна дійсно має шанси потрапити на Чемпіонат світу. Тому дякую вам, що ви допомогли", – додав Ребров.

Попереду на підопічних Сергія Реброва очікує сітка плейоф, що складатиметься з двох матчів.

У першому поєдинку на збірну України очікуватимуть команди з четвертого кошика, де наразі знаходиться Уельс, Швеція, Румунія та Північна Ірландія, проте всі учасники стикового мінітурніру визначаться вже у вівторок, 18 листопада, коли завершиться груповий етап кваліфікації ЧС-2026.