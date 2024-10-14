Україна не програє, але ризикує нарватися на злість судді. Які фактори вказують на конкретний сценарій матчу

Збірна України проведе матч 4 туру Ліги націй проти національної команди Чехії. Зустріч прийме польський Вроцлав. Поєдинок відбудеться 14 жовтня, початок – о 21:45.

Чемпіон продовжує говорити про матчі за участі українських клубів та збірних через ракурс тих уболівальників, які не уявляють свого життя без інвестицій у спорт.

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Основа сюжету

Збірна Чехії розташувалася вище у таблиці за рахунок 2 звитяг на своєму полі. Україна допомоги такого важливого чинника позбавлена, адже "синьо-жовті" фактору реального значення свого поля позбавлені, й усі зустрічі проводять або на нейтральній території, або на виїзді. Однак варто сказати, що в Польщі команда Сергія Реброва себе почуває непогано. На полях країни Адама Міцкевича українська дружина провела вже 4 гри в межах Ліги націй, і жодного разу не програла (+2=2-0). Тут варто сказати, що албанцям "синьо-жовті" програли на території саме Чехії. Доволі важливим є й фактор підтримки. Вболівальницький десант на користь України у Вроцлаві буде пристойний.

Не менш важливими є показники суперника. Чехія саме з тих команд, яким рідні трибуни потрібні як повітря. На виїзді показники земляків Павела Недведа слабенькі. У 5 попередніх виїзних іграх у Лізі націй чехи неодмінно поступалися, а різниця м’ячів показова – 2:11. Тож підсумовуючи, та беручи до уваги нестабільність України, скажемо, що вірогідність не залишитися без очок для "синь-жовтих" – висока.

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Друга сторона медалі зарядженості

Як показав матч із Грузією, Україна сильно додала в агресії та бажанні боротися, і це той фактор, який у перемозі над суперником зіграв чи не вирішальну роль. Є підстави говорити, що таку зарядженість "синьо-жовті" збережуть і на Чехію.

Тим більше, що з чехами боротьби буде значно більше – по-іншому завоювати перевагу в грі з цією командою не вийде. Тож на виході на Україну санкції іспанського арбітра Гільєрмо Фернандеса, як бачиться, поширені точно будуть, причому не раз, і навіть не двічі.

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Мінімалізм як головне у діях команд

У грі з Чехією у вересні Україна забила двічі. Проте, як свідчить статистика, це радше виняток. Справа в тім, що "синьо-жовті" не відзначалися більш як 1 голом у основний час за підсумками 10 із попередніх 13 ігор у Лізі націй.

Найважливішим аргументом на користь такого розвитку подій є становище команд. У матчі місячної давнини обом сторонам перемога була потрібна понад усе, й майже будь-якою ціною. Цього ж разу Чехію стратегічно точно влаштує й нічия. Так, ігри за участі Чехії в ЛН поки є одними з найрезультативніших після 3 проведених турів. Середній показник забитих м'ячів за матч дорівнює 4. Щонайменше 2 голи глядачі бачили за підсумками 10 останніх ігор Чехії у ЛН. Врешті, чехи ще й пропускали щонайменше 2 м'ячі у 7 із попередніх 8 ігор у цьому змаганні. Однак, як і у випадку з Грузією, події на полі буде диктувати його величність Результат, за який будуть вгризатися обидві сторони. Саме тому є сенс очікувати "низового" підсумку.

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