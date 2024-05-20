Збірна України оголосила склад на матчі проти Вельсу у відборі на Євро-2025

Тренерський штаб жіночої збірної України викликав 23-х гравчинь на збір для підготовки та участі у двох матчах відбору Євро-2025 із командою Вельсу.

Про це повідомляє УАФ.

Склад національної жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Самсон (Ворскла Полтава), Дар’я Келюшик (Кривбас Кривий Ріг), Катерина Боклач (Марсель, Франція)

Захисники: Катерина Корсун, Яна Котик, Ірина Подольська, Марина Шайнюк (усі — Ворскла Полтава), Ольга Басанська (Металіст 1925 Харків), Любов Шматко (Галатасарай, Туреччина).

Півзахисники: Ірина Майбородіна (Колос Ковалівка), Анна Петрик, Ніколь Козлова, Вероніка Андрухів, Яна Калініна (усі — Ворскла Полтава), Вікторія Гірин (Ладомир Володимир), Єлизавета Молодюк (Шахтар Донецьк), Даяна Семків (Кривбас Кривий Ріг), Таміла Хімич, Натія Панцулая, Дар’я Апанащенко (усі — Металіст 1925 Харків).

Нападники: Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Інна Глущенко (Ніцца, Франція).

Перший матч проти Вельсу в межах 3 туру відбору відбудеться 31 травня, о 21:15 за київським часом. Другий поєдинок (4 тур) пройде 4 червня в польському містечку Гродзиськ-Великопольський. Початок о 21:00.

Нагадаємо, в 1 турі відбору Україна впевнено переграла Косово завдяки голам Анни Петрик і Таміли Хімич, а у 2 турі неочікувано поступилася Хорватії.