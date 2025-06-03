Україна визначилася зі стартовим складом на матч проти Хорватії в Лізі націй

Сьогодні, 3 червня, жіноча збірна України зіграє проти Хорватії в межах 6 туру Ліги націй. Поєдинок відбудеться в Хорватії. Початок зустрічі – 20:00 за київським часом.

Головний тренер "синьо-жовтих" Володимир Пятенко визначився із футболістками, які вийдуть на поле в цьому поєдинку з перших хвилин.

Україна: Самсон – Шайнюк, Котик, Ольхова, Подольська, Панцулая, Козлова, Гірин, Адрухів, Глущенко, Кравчук

Запасні: Бондарчук, Боклач, Петрик, Семків, Калініна, Молодюк, Івкова, Овдійчук, Апанащенко, Корсун, Малахова, Басанська

У попередній грі команда Володимира Пятенка мінімально здолала команду Албанії та вперше в історії вийшла в елітний дивізіон Ліги націй УЄФА.

На початку квітня тому збірна України мінімально здолала чешок (1:0), а потім розійшлася миром (1:1) з цією збірною. У перших двох турах Ліги націй жіноча збірна Україна здобула перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).