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Шість гравців збірної Бельгії перебувають під загрозою дискваліфікації перед матчами з Україною

Олексій Мурзак — 19 березня 2025, 21:59
Шість гравців збірної Бельгії перебувають під загрозою дискваліфікації перед матчами з Україною
JDM

Шість гравців збірної Бельгії знаходяться під загрозою дискваліфікації перед матчами плейоф Ліги націй проти України.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Згідно з регламентом Ліги націй кожне друге попередження – це дискваліфікація. Цього сезону жовті уже отримували Ваут Фас, Амін Аль-Дахіль, Юрі Тілеманс, Кевін де Брюйне, Шарль де Кетеларе та Леандро Троссард.

Раніше стало відомо, що в збірній Україні на картках перебувають вісім виконавців.

Також повідомлялося, що першу гру проти Бельгії через вірус може пропустити форвард Артем Довбик . Вже через пошкодження залишив табір збірної України захисник Максим Таловєров.

Нагадаємо, що матч Україна – Бельгія відбудеться в Мурсії в четвер, 20 березня, і розпочнеться о 21:45.

Напередодні інформувалося, що Суспільне не транслюватиме поєдинки національної команди. Дізнайтеся де дивитися матч Україна – Бельгія за посиланням. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку

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