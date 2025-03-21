Класний голкіпер та чудова людина: Куртуа оцінив гру Луніна в матчі з Бельгією

Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа після поразки від України (1:3) у першому матчі плейоф Ліги націй зізнався, що після поєдинку поспілкувався з воротарем української команди і партнером по Реалу Андрієм Луніним, наголосивши, що це прекрасна людина та чудовий гравець.

Про це він сказав у коментарі для Dynamo.kiev.ua.

"Думаю, нам потрібно спокійно все проаналізувати і постаратися виграти в другій грі. Сподіваюся, нам вдасться здобути перемогу вдома. Збірна України - сильна команда, але, вважаю, ми можемо докласти максимум зусиль і виграти в другому поєдинку.

Ми говорили з Луніним після поєдинку. Андрій провів чудовий матч, спокійно зіграв, зробивши кілька прекрасних сейвів. Він класний голкіпер, але, сподіваюся, у неділю ми зможемо забити більше. Повторюся, Андрій – прекрасна людина і чудовий воротар", – сказав Куртуа.

Раніше підсумок першого матчу підбив і сам Лунін, який дав зрозуміти, що його протистояння з Тібо Куртуа більше для журналістів.

Нагадаємо, матч-відповідь між Україною та Бельгією пройде в місті Генк 23 березня. Команда Сергія Реброва здобула перемогу в першій грі з рахунком 3:1.