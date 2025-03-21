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Це більше для журналістів: Лунін – про протистояння з Куртуа в матчі з Бельгією

Олексій Мурзак — 21 березня 2025, 16:51
Це більше для журналістів: Лунін – про протистояння з Куртуа в матчі з Бельгією
Андрій Лунін та Тібо Куртуа
realmadrid.com

Голкіпер збірної України Андрій Лунін підбив підсумки переможного матчу проти Бельгії в плейоф Ліги націй (3:1), а також дав зрозуміти, що його протистояння з конкурентом в Реалі Тібо Куртуа більше для журналістів.

Його слова наводить SportArena.

"Принципове голкіперське протистояння Куртуа – Лунін? Я б так дуже не сказав. Це більше, напевно, для журналістів, для преси, для людей. Сьогодні грали дві команди, і я вважаю, що в цілому була більш-менш рівна гра. Але дякуючи команді, дуже гарний другий тайм", – зазначив він.

Знайшли моральні ресурси? Я вважаю, що зараз не той момент, коли ми можемо дуже на щось жалітись. Ми знаємо, за яку країну граємо, за яких людей – за воїнів. Ми маємо робити добре свою справу", – сказав Лунін.

Нагадаємо, матч-відповідь між Україною та Бельгією пройде в місті Генк 23 березня. Команда Сергія Реброва здобула перемогу в першій грі з рахунком 3:1.

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Андрій Лунін

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