Дует з АПЛ показав клас: Забарний з передачі Зінченка забив третій гол у ворота Бельгії

У матчі Ліги націй УЄФА Україна – Бельгія Ілля Забарний довів перевагу "синьо-жовтих" до двох голів.

Сталося це на 79-й хвилині, коли захисник англійського Борнмута замкнув флангову подачу від Олександра Зінченка, який грає за іншу команду АПЛ – лондонський Арсенал.

Відео голу Забарного в матчі Україна – Бельгія

Для 22-річного центрбека це 46-й матч за національну команду і другий гол. Портал Transfermartk оцінює Іллю в 40 млн євро.

Рахунок у грі на 40 хвилині відкрив форвард Ромелу Лукаку. Відео голу можна переглянути ТУТ. Олексій Гуцуляк на 67-й хвилині відновив статус-кво, а Владислав Ванат згодом вивів Україну вперед.

Чемпіон проводить для вас текстову трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що переможець протистояння виступатиме в наступному розіграші Ліги націй у Лізі A, а програвший гратиме в Лізі B.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги націй-2024/2025 збірна Бельгії посіла третє місце в групі 3 ліги A, "червоні дияволи" опинилися нижче за Францію та Італію, а через різницю забитих і пропущених випередили Ізраїль.

Україна виступала в Лізі B та посіла друге місце в групі 1, де перше місце здобула збірна Чехії, третіми стали представники Грузії, а вилетіла в Лігу C Албанія.