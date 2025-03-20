Спрацювали ветерани: Лукаку головою відрив рахунок у матчі Україна – Бельгія

У матчі Ліги націй УЄФА Україна – Бельгія номінальні гості, оскільки матч проходить в іспанському місті Мурсія, вийшли вперед.

На 40 хвилині форвард Ромелу Лукаку головою замкнув подачу зі штрафного від іншого ветерана "червоних дияволів" Кевіна Де Брейне.

Лідер Манчестер Сіті чудово вирізав, а нападник міланського Інтера в дотик переправив м'яч у ворота Андрія Луніна.

Відео голу Лукаку в матчі Україна – Бельгія:

Для нападника це вже 86 гол за 121 матч у футболці національної команди своєї країни. Він є рекордсменом за цим показником із великим відривом.

На другому місці йде Еден Азар, який вже завершив кар'єру. Колишній вінгер Челсі та Реала забив 33 голи.

Чемпіон проводить для вас текстову трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що переможець протистояння виступатиме в наступному розіграші Ліги націй у Лізі A, а програвший гратиме в Лізі B.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги націй-2024/2025 збірна Бельгії посіла третє місце в групі 3 ліги A, "червоні дияволи" опинилися нижче за Францію та Італію, а через різницю забитих і пропущених випередили Ізраїль.

Україна виступала в Лізі B та посіла друге місце в групі 1, де перше місце здобула збірна Чехії, третіми стали представники Грузії, а вилетіла в Лігу C Албанія.