Ванат вивів Україну вперед у матчі з Бельгією

Збірна України вийшла вперед у грі з Бельгією у плейоф Ліги націй.

"Синьо-жовтих" вивів вперед нападник Динамо Владислава Ванат, який замкнув простріл з флангу Олексія Гуцуляка.

Для форварда це другий гол за національну команду, дебютним м'ячем він відзначився у грі з Чехією на груповому етапі Ліги націй.

Зазначимо, що Ванат та Гуцуляк вийшли на поле на 62-й хвилині матчу.

Рахунок на 75-ту хвилину гри – 2:1 на користь збірної України.

Чемпіон проводить для вас текстову трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що переможець протистояння виступатиме в наступному розіграші Ліги націй у Лізі A, а програвший гратиме в Лізі B.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги націй-2024/2025 збірна Бельгії посіла третє місце в групі 3 ліги A, "червоні дияволи" опинилися нижче за Францію та Італію, а через різницю забитих і пропущених випередили Ізраїль.

Україна виступала в Лізі B та посіла друге місце в групі 1, де перше місце здобула збірна Чехії, третіми стали представники Грузії, а вилетіла в Лігу C Албанія.