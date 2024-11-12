Реал назвав найкращого гравця жовтня
Instagram Вінісіуса
Вінгер Реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем "вершкових" у жовтні.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
24-річний гравець у жовтні зіграв 5 матчів, в яких відзначився 5 голами.
Наразі "вершкові" з 27 очками в активі посідають другу сходинку в чемпіонаті Іспанії. Напередодні "галактікос" з асистом Андрія Луніна розгромили Осасуну.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Манчестер Сіті Родрі випередив Вінісіуса Жуніора на 41 очко у голосуванні за Золотий м’яч 2024 року: 1170 очок проти 1129.
Нагадаємо, представники Реала проігнорували церемонію вручення Золотого м’яча після того, як взнали, що Вінісіус не отримає нагороду.