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Реал назвав найкращого гравця жовтня

Олександр Булава — 12 листопада 2024, 18:34
Реал назвав найкращого гравця жовтня
Instagram Вінісіуса

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем "вершкових" у жовтні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний гравець у жовтні зіграв 5 матчів, в яких відзначився 5 голами.

Наразі "вершкові" з 27 очками в активі посідають другу сходинку в чемпіонаті Іспанії. Напередодні "галактікос" з асистом Андрія Луніна розгромили Осасуну.

Раніше повідомлялося, що півзахисник Манчестер Сіті Родрі випередив Вінісіуса Жуніора на 41 очко у голосуванні за Золотий м’яч 2024 року: 1170 очок проти 1129.

Нагадаємо, представники Реала проігнорували церемонію вручення Золотого м’яча після того, як взнали, що Вінісіус не отримає нагороду.

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