Реал назвав найкращого гравця жовтня

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор визнаний найкращим гравцем "вершкових" у жовтні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний гравець у жовтні зіграв 5 матчів, в яких відзначився 5 голами.

Наразі "вершкові" з 27 очками в активі посідають другу сходинку в чемпіонаті Іспанії. Напередодні "галактікос" з асистом Андрія Луніна розгромили Осасуну.

Y el #JugadorCincoEstrellas del @Realmadrid en el mes de octubre es... ¡@vinijr! Enhorabuena y gracias por todos vuestros votos recogidos en la App del Real Madrid y en nuestra cuenta de X. ⚽ pic.twitter.com/taHslA3ljh — Fútbol Mahou (@futbolmahou) November 12, 2024

Раніше повідомлялося, що півзахисник Манчестер Сіті Родрі випередив Вінісіуса Жуніора на 41 очко у голосуванні за Золотий м’яч 2024 року: 1170 очок проти 1129.

Нагадаємо, представники Реала проігнорували церемонію вручення Золотого м’яча після того, як взнали, що Вінісіус не отримає нагороду.