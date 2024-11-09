Реал з асистом Луніна розгромив Осасуну: огляд матчу Ла Ліги

Мадридський Реал розгромно переміг Осасуну в матчі 13 туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0. На рахунку українського воротаря Андрія Луніна гольова передача на Вінісіуса.

Огляд матчу

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

13 тур, 9 листопада

Реал Мадрид – Осасуна 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 34 Вінісіус, 2:0 – 42 Беллінгем, 3:0 – 61 Вінісіус, 4:0 – Вінісіус

Для Луніна це перша гольова передача в кар’єрі. Українець вийшов у основі Реала у зв’язку з тим, що Тібо Куртуа ще не відновився після травми, яку отримав у жовтні.

Це п’ятий матч для Луніна за Реал у поточному сезоні. У попередніх чотирьох українець пропустив 8 голів і одного разу відстояв "на нуль".