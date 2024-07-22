УАФ пообіцяла закрити "лазівку імені Миная"

На засіданні виконавчого комітету Української асоціації футболу було затверждено алгоритм дій на випадок, якщо в майбутньому складеться подібна ситуація, як із Дніпром-1.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

За новим принципом, остання та передостання команди УПЛ не зможуть претендувати на збереження прописки в елітному дивізіоні. Це право буде надаватися клубам, які грали у перехідних матчах. Наприклад, якби такий принцип був чинним цього року, то за вакантне місце боролися б Епіцентр та Лівий берег.

Зазначимо, що Минай уже двічі зберігав прописку в УПЛ попри те, що за спортивним принципом мав би вилітати в Першу лігу. Вперше це сталося в сезоні-2020/21, коли закарпатці посіли останнє, 14-те місце, але за рахунок розширення УПЛ до 16 клубів залишилися в еліті.

У сезоні-2021/22 Минай знову йшов на виліт — після 18 турів мав лише 10 очок і посідав передостаннє місце. Втім, через повномасштабне вторгнення чемпіонат було завершено достроково. Тепер закарпатський клуб отримав шанс втретє залишитися в УПЛ після фактичного вильоту — для цього потрібно перемогти в "Турнірі чотирьох" з Металістом 1925, Лівим берегом та Епіцентром.