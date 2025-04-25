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Чекаємо на вас, – Шевченко запросив керівництво УЄФА та ФІФА до України

Олексій Погорелов — 25 квітня 2025, 14:52
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко
Дан Балашов

Президент УАФ Андрій Шевченко зробив пропозицію керівникам УЄФА та ФІФА відвідати Україну під час війни з Росією.

Слова 48-річного українця наводить сайт асоціації.

Сьогодні, 25 квітня, відбувся XXVII черговий Конгрес УАФ, на якому виступали радник УЄФА щодо національних асоціацій Йозеф Клімент та керівник напрямку щодо роботи з асоціаціями-членами ФІФА Ельхан Маммадов.

Звертаючись до них, Шевченко висловив сподівання, що керівництво обох організацій все ж відвідає Україну найближчим часом.

"Користуючись нагодою, хотів би повторно запросити керівництво УЄФА та ФІФА в Україну. За останні три з половиною роки Україну відвідали понад 80 керівників світових держав. Тож чекаємо й на вас", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, що також під час засідання Конгресу УАФ посмертно нагородила українського коментатора Сергія Савелія.

У той же час Андрій Шевченко висловив довіру головному тренеру збірної України Сергію Реброву, а також назвав ключові завдання асоціації на 2025 рік.

ФІФА Українська асоціація футболу (УАФ) УЄФА Україна Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

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