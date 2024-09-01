УАФ оголосила про співпрацю з Adidas

Українська асоціація футболу повідомила про співпрацю з брендом "Adidas".

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Вересневі матчі проти Албанії та Чехії Україна проведе ще в старій формі від Joma. УАФ вирішила не продовжувати співпрацю з іспанським брендом через те, що після початку повномасштабної війни він продовжує працювати на російському ринку.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про те, що збірна України почне грати у формі від "Adidas" у жовтні в матчах Ліги націй проти Грузії та Чехії.