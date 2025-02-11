Новий рівень взаємодії: УАФ анонсувала створення власного додатку UAF Mobile App

Під час пресконференції Української асоціації футболу було анонсовано створення власного мобільного додатку під назвою UAF Mobile App.

У 2025 році УАФ хоче сторити "цифровий хаб для фанатів та учасників футбольних процесів". За мету поставили забезпечення зручного доступу до всіх необхідних функцій в одному місці.

Згідно з доповіддю, цей додаток має надавати фанатам та учасникам футбольних процесів оперативний доступ до матчів, квитків, новин, статистики та аналітики.

УАФ

УАФ очікує, що UAF Mobile App принесе швидке та зручне споживання контенту: актуальні новини, статистика, купівля квитків без зайвих зусиль.

Додаток має стати офіційним каналом комунікації, в якому будуть перевірені дані, ексклюзивний контент та інтерактивні можливості.

Також він повинен об'єднати фанатську спільноту України, ставши платформою для взаємодії, залучення та підтримки національного футболу.

УАФ

Нагадаємо, що на початку пресконференції УАФ відзвітувала про надходження коштів та витрати організації протягом 2024 року.