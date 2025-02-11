УАФ відзвітувала про витрати протягом 2024 року

Українська асоціація футболу відзвітувала про надходження коштів та витрати організації протягом 2024 року.

Про це на пресконференції повідомила фінансовий директор організації Наталя Осколок.

Так, протягом року основними донорами УАФ були УЄФА та ФІФА - з усіх надходжень, які склали 1 мільярд 261 мільйон гривень, європейські організації принесли асоціації 1,050 млрд.

УАФ

На збірну України протягом року було витрачено 296,4 млн грн. На масовий розвиток футболу УАФ витратила 61,1 млн.

Окрім того, організація витратила 5 мільйонів гривень на відновлення лікарні Охматдит, яка постраждала від російського обстрілу.

УАФ

При загальному бюджеті у 29,1 мільйона євро, загалом було витрачено 21,8. За словами Осколок, різниця буде використана як "фінансова подушка безпеки" УАФ.

Окрім того, було представлено річний кошторис організації на 2025 рік, який вже затверджено.

УАФ

Асоціація не планує великих надходжень від УЄФА та ФІФА через відсутність великих турнірів.

Очікується, що Міністерство молоді та спорту витратить на УАФ понад 39 мільйонів гривень.