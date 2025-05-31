Мексика приєдналася до США в статусі країни-організаторки чемпіонату світу-2031

Мексиканська федерація футболу (FMF) буде одним з організаторів жіночого чемпіонату світу 2031 року разом зі США

Про це представник FMF розповів The Athletic.

Федерація оголосила про свої плани у прес-релізі, в якому виклала "важливі домовленості" для розвитку футболу в Мексиці. Реліз з'явився після зустрічі власників клубів вищого мексиканського дивізіону.

Мексиканська федерація заявила у своєму релізі, що вона була призначена співорганізатором турніру разом зі США "та іншими країнами КОНКАКАФ, з паритетною кількістю матчів".

Незрозуміло, як будуть розподілені матчі між країнами-організаторами, і чи будуть до них додані інші країни КОНКАКАФ. Мексиканська федерація не поділилася додатковою інформацією про свої плани.

У квітні ФІФА підтвердила, що США є єдиним претендентом на проведення мундіалю 2031 року. Це буде перший чемпіонат світу в історії жіночого футболу, в якому зіграють 48 країн. Пізніше американці заявили, що планують провести турнір спільно з іншими партнерами КОНКАКАФ.

Нагадаємо, що вчора, 30 травня, Україна обіграла Албанію (2:1), завдяки чому вона достроково виграла свою групу та гарантувала собі участь у Дивізіоні А жіночої Ліги націй наступного розіграшу.