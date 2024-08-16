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Накурений гравець збірної Єгипту насмерть збив поліцейського

Ігор Чернявський — 16 серпня, 13:05
Накурений гравець збірної Єгипту насмерть збив поліцейського
Twitter Ahmed Abou El Fotouh

Захисник збірної Єгипту Ахмед Ель-Фоту скоїв смертельне ДТП, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє Fox Sports.

У заяві місцевої прокурати йдеться про те, що футболіст рухався на надзвичайно високій швидкості та збив поліцейського, який переходив дорогу.

Після інциденту Ель-Фоту забрали під варту. Судмедекспертиза показала, що на момент скоєння злочину 26-річний гравець був під впливом гашишу.

Прессекретар Замалека, за який виступає Ахмед, заявив, що клуб призначив юридичну команду, яка захищатиме футболіста в суді. Ель-Фоту загрожує позбавлення волі на ненавмисне вбивство.

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