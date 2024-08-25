Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

На 71 році життя помер відомий німецький тренер

Володимир Кук — 25 серпня, 09:40
На 71 році життя помер відомий німецький тренер
Крістоф Даум
Getty Images

У віці 70 років помер колишній німецький тренер Крістоф Даум.

Про це заявляє Sky Sport German.

Зазначається, що у 2011 році у фахівця діагностували рак шкіри, через що йому довелося перенести декілька операцій, а у 2022 в нього виявили рак легенів.

Найуспішнішими клубами Даума в кар'єрі були Баєр та Штутгарт. З "швабами" він виграв Бундеслігу сезону-1991/92 і Суперкубок 1992, а з "фармацевтами" тричі ставав срібним призером чемпіонату сезону-1996/97, 1998/99 та 1999/00.

Останнім місцем роботи Крістофа була збірна Румунії, яку він очолив у 2016 році, проте значного успіху не досяг.

Штутгарт Баєр Леверкузен Крістоф Даум

Штутгарт

Лейпциг мінімально переміг Бохум, Майнц зіграв внічию з Уніоном, Боруссія Дортмунд переграла Айнтрахт у 1 турі Бундесліги
Лейпциг прийме Бохум, Боруссія Дортмунд зіграє з Айнтрахтом: розклад матчів 1 туру Бундесліги
У фірмовому стилі: Баєр виграв Суперкубок Німеччини, відігравшись у меншості
Новачок Баварії травмувався у контрольному матчі
Борнмут Забарного планує підписати гравця Ювентуса

Останні новини