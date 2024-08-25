На 71 році життя помер відомий німецький тренер

У віці 70 років помер колишній німецький тренер Крістоф Даум.

Про це заявляє Sky Sport German.

Зазначається, що у 2011 році у фахівця діагностували рак шкіри, через що йому довелося перенести декілька операцій, а у 2022 в нього виявили рак легенів.

Найуспішнішими клубами Даума в кар'єрі були Баєр та Штутгарт. З "швабами" він виграв Бундеслігу сезону-1991/92 і Суперкубок 1992, а з "фармацевтами" тричі ставав срібним призером чемпіонату сезону-1996/97, 1998/99 та 1999/00.

Останнім місцем роботи Крістофа була збірна Румунії, яку він очолив у 2016 році, проте значного успіху не досяг.