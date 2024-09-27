У Туреччині колишня зірка Фенербахче отримав вогнепальне поранення у ногу

У Туреччині вогнепальне поранення отримав ексфутболіст Фенербахче та національної збірної країни Серхат Акин.

Про це пише Euronews.

Сталося це біля телестудії одного з каналів, де Акин працює експертом. 43-річний Серхат виклав фото у соцмережу "Х" (Twitter).

"Мені стріляли у ноги. Моє останнє слово: "Фенербахче", – підписав він.

Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe 💛💙 pic.twitter.com/DPfqO95VgY — Serhat Akin (@serhatakin81) September 26, 2024





Його колега Ібрагім Сетен стверджує, що двоє невідомих у масках під'їхали до футболіста на мотоциклі і тричі вистрілили в нього. Одна з куль влучила у ліву ногу.

Зазначається, що прокуратура міста Бейкоз відкрила кримінальну справу. Поліція шукає підозрюваних.

Акин грав за Фенербахче з 2000 до 2005 року. Також виступав за Андерлехт, Кельн, Карлсруе та ряд турецьких команд. За збірну Туреччини він забив 3 голи за 16 поєдинків.