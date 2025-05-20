У ПФЛ досі не вирішили, що робити з матчем плейоф за третє місце Другої ліги після зняття Руха-2

Професіональна футбольна ліга України ще не вирішила, що робити з матчем плейоф за третє місце Другої ліги після рішення Руха щодо зняття дублю команди зі змагань.

Про це повідомляє пресслужба ПФЛ.

У 18-му турі Рух-2 програв на виїзді клубу Куликів-Білка з рахунком 0:4. Львівська команда фінішувала на другій позиції у групі, але згодом повідомила, що було прийнято рішення про розформування.

У матчі за третє місце Рух-2 мав зіграти проти ФК Чернігів.

"Чи стане хтось суперником ФК Чернігів, чи стане клуб бронзовим призером автоматично – буде визначено пізніше. Бронзовий призер Другої ліги зіграє в плейоф за місце в Першій лізі", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, визначилися учасники чемпіонського плейоф. Переможці груп – Пробій та Колос-2 проведуть матчі за золоті медалі та пряму путівку у Першу лігу. Поєдинки пройдуть 23 та 30 травня.

Раніше головний тренер Руха Віталій Пономарьов прокоментував зняття другої команди з розіграшу Другої ліги.