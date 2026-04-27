Лаціо – Удінезе: де дивитися матч Серії А в Україні

Лаціо прийматиме Удінезе в межах 34 туру італійської Серії А сезону-2025/2026.

Зустріч відбудеться в понеділок, 27 квітня, о 21:45 за київським часом. Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO.

Ліцензований букмекер betking вважає беззаперечним фаворитом матчу римське Лаціо. На його перемогу дають коефіцієнт 2. Натомість звитяга гостей оцінена у 4,20, а тоді як нічия – 3,33.

Майбутні суперники йдуть поблизу у турнірній таблиці італійської першості. "Орли" з 47 очками йдуть 9-ми, а от Удінезе посідає 11-те місце, маючи у своєму активі 43 бали. Поміж ними розташувався Сассуоло (46 пунктів).

Також сьогодні, 27 квітня, відбудеться гра між Кальярі та Аталантою (о 19:30). Це будуть останні поєдинки 34-го туру Серії А.

Напередодні закінчилися ще чотири гри поточного туру.

