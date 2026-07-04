Канада – Марокко. Визначилися стартові склади команд

Тренерські штаби збірних Канади та Марокко визначилися зі стартовими складами на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Склади команд:

Канада: Крепо, Джонстон, Де Фужероль, Бомбіто, Ларея, Сігур, Еуштакіу, Б'юкенен, Ахмед, Олувасейї, Девід

Марокко: Буну, Хакімі, Діоп, Хальхаль, Буадді, Ель-Айнауї, Ель-Ханнус, Унахі, Діас, Сайбарі

Матч Канада – Марокко відбудеться у суботу, 4 липня, у Х'юстоні (штат Техас, США). Початок – о 20:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є африканці, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,83. Нічия – 3,40. Виграш господарів турніру – 5,00.

Прохід Канади до наступної стадії – 3,00. На те, що марокканці проб'ються до 1/4 фіналу – 1,41.

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